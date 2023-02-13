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26 минут назад

Из российской школы эвакуировали около 400 человек

Lenta.ruиещё 2

Около 400 учащихся и сотрудников эвакуировали из школы №40 в Улан-Удэ после возгорания на третьем этаже. Об этом сообщается в понедельник, 13 февраля, в Telegram-канале ГУ МЧС по Бурятии.

Из российской школы эвакуировали около 400 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что из российской школы были эвакуированы 327 детей и 34 взрослых. Сейчас возгорание удалось ликвидировать.

К месту происшествия выехал дознаватель МЧС России. Все обстоятельства выясняются.

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В декабре 2022 года сообщалось, что в Новочебоксарске Чувашской Республики детей эвакуировали из 11 школ. Тогда глава администрации российского города Дмитрий Пулатов подчеркивал, что к месту были направлены сотрудники оперативных служб.

В течение прошлого года в ряде городов России массово эвакуировали школы из-за ложных заявлений о минировании.

Происшествия,МЧС России,
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