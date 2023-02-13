Число жертв трагедии с обрушением дома в Новосибирске выросло до 14

«Четырнадцать человек погибли, что очень прискорбно. Еще раз слова соболезнования всем родным и близким. При этом 14 человек были спасены непосредственно в зоне разрушений. Десятки человек были эвакуированы», - приводит РИА Новости слова главы региона.