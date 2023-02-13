В центре Москвы охранник устроил стрельбу

В центре Москвы конфликт охранника заведения общественного питания и двух мужчин обернулся стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, пишет РИА Новости.

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Инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля, на Пятницкой улице. По данным правоохранителей, произошел бытовой конфликт между охранником общепита и двумя мужчинами.

«В ходе конфликта последний распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия», — отметили в ведомстве.

По словам источника агентства, стрелявшего задержали. Пострадавших доставили в медучреждение. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.