В Турции из-под завалов спасли человека спустя шесть суток после землетрясения

Команда спасателей из России, Белоруссии и Киргизии извлекла человека из-под завалов в Турции спустя шесть суток после землетрясения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: Hussein Malla/AP Hussein Malla/AP

"Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения", - заявили в пресс-службе.

Операция по спасению мужчины шла более четырех часов. Работы, как указали в МЧС, проводились в темное время суток с риском возможного обрушения конструкций.