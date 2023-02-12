Шесть человек спасли при пожаре дома в центре Москвы

Жилом дом загорелся в центре столицы. Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома на Лесной улице, 61, строение 1. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли шесть человек.

— Площадь пожара составила 15 квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».

Спасатели ликвидировали пожар в строящейся башне международного делового центра «Москва Сити».

Пожар в строящейся башне произошел вечером 12 февраля. На четвертом этаже здания загорелись строительные материалы.