В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
15 минут назад

Автомобиль загорелся на внутренней стороне Садового кольца

Вечерняя Москва

В районе дома 17 по Зубовскому бульвару произошло возгорание автомобиля. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобиль загорелся на внутренней стороне Садового кольца в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— На внутренней стороне Садового кольца при движении в сторону улицы Пречистинка (Зубовский бульвар, дом 17, строение 1) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

На текущий момент специалисты уточняют детали произошедшего и информацию о пострадавших. Движение в районе инцидента осуществляется по двум полосам из пяти, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другой автомобиль загорелся 28 января на внутренней стороне 33-го километра МКАД. На месте работали профильные специалисты оперативных служб города. Для движения транспорта была перекрыта крайняя правая полоса.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители