Девочку с травмой ноги спасли из запертой квартиры в Подмосковье

Из запертой квартиры в поселке Богородское Сергиево-Посадского округа спасли девочку с травмой ноги. Об этом сообщила пресс-служба «Московской областной противопожарно-спасательной службы».

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас» ГКУ МО «Мособлпожспас»

Местная жительница позвонила в службу 112 и сообщила, что не может попасть в собственную квартиру к своему ребенку. Дверь оказалась заперта изнутри на щеколду. Внутри находилась девочка, которая занималась танцами и повредила колено.

Спасатели прибыли на вызов и открыли дверь в присутствии полицейского. В дальней комнате они обнаружили лежащего на полу ребенка. Девочку положили на носилки и перенесли в машину скорой помощи для последующей госпитализации.