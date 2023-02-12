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10 минут назад

Бастрыкин поручил организовать проверку по поводу массовой драки в Москве

Илья Родин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку инцидента на Каширском шоссе в Москве, в ходе которого мигранты избили молодого человека. Об этом пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Отмечается, что на этой неделе в интернете появилось видео с Каширского шоссе. На кадрах толпа мигрантов избивала молодого человека. По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что некий мужчина якобы оказывал знаки внимания 15-летней школьнице.

Массовая драка подростков в российском городе попала на видео

В МВД также обратили внимание на инцидент. Следователь ОМВД по району Нагатино - Садовники возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), сообщает портал МВД Медиа.

Уточняется, что при проведении соответствующих мероприятий, были установлены личности участников драки. Они были задержаны и доставлены в территориальное подразделение ОВД.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, силовики проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных деяний.

Происшествия,Видео,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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