Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку инцидента на Каширском шоссе в Москве, в ходе которого мигранты избили молодого человека. Об этом пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Отмечается, что на этой неделе в интернете появилось видео с Каширского шоссе. На кадрах толпа мигрантов избивала молодого человека. По предварительным данным, конфликт начался из-за того, что некий мужчина якобы оказывал знаки внимания 15-летней школьнице.

В МВД также обратили внимание на инцидент. Следователь ОМВД по району Нагатино - Садовники возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), сообщает портал МВД Медиа.

Уточняется, что при проведении соответствующих мероприятий, были установлены личности участников драки. Они были задержаны и доставлены в территориальное подразделение ОВД.