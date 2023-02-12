На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов

В Карачаево-Черкесии сломалась канатная дорога, спасателям пришлось эвакуировать 36 человек, зависших в креслоподъемниках. О происшествии сообщает региональное управление МЧС России .

В подъемниках открытого типа остались 36 человек. Ветра в этот момент не было, что облегчило организацию помощи. Все отдыхающие были эвакуированы, пострадавших нет.