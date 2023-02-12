На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов

В Карачаево-Черкесии сломалась канатная дорога, спасателям пришлось эвакуировать 36 человек, зависших в креслоподъемниках. О происшествии сообщает региональное управление МЧС России.
Инцидент случился 12 февраля около часа дня.
«В поселке Домбай на 5 очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия», - рассказали спасатели.
В подъемниках открытого типа остались 36 человек. Ветра в этот момент не было, что облегчило организацию помощи. Все отдыхающие были эвакуированы, пострадавших нет.
Домбай - известный центр российского зимнего спорта, находится в Кавказских горах, на высоте 1600 метров над уровнем моря.
Ранее спасатели предупредили о возможном сходе лавин на горных трассах СНГ.