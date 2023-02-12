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22 минуты назад

На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов

Майк Габриелян

В Карачаево-Черкесии сломалась канатная дорога, спасателям пришлось эвакуировать 36 человек, зависших в креслоподъемниках. О происшествии сообщает региональное управление МЧС России.

На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент случился 12 февраля около часа дня.

«В поселке Домбай на 5 очереди канатно-кресельной дороги остановилась линия», - рассказали спасатели.

В подъемниках открытого типа остались 36 человек. Ветра в этот момент не было, что облегчило организацию помощи. Все отдыхающие были эвакуированы, пострадавших нет.

Домбай - известный центр российского зимнего спорта, находится в Кавказских горах, на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Ранее спасатели предупредили о возможном сходе лавин на горных трассах СНГ.

Происшествия,МЧС России,
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