Директор российской гимназии подала в суд на бывшую учительницу

По данным канала, бывшая учительница часто высказывала недовольство касательно организации учебного процесса. В гимназии училась ее внучка. Так, например, из госбюджета учебному заведению выделили три тысячи рублей на покупку рабочих тетрадей, однако дети получили старые рваные учебники.

Возмущенная преподавательница решила рассказать о произошедшем министерству образования и оставила комментарий в сети. Тогда директор школы заметила это и подала в суд для защиты чести и достоинства. За счет средств гимназии была проведена лингвистическая экспертиза, которая назвала комментарий вредным. Теперь истец хочет, что учительница возместила расходы. Однако она обратилась в ФСБ, ОБЭП и антикоррупционный комитет.