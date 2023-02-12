На канатной дороге в Домбае застряли 36 туристов

В КЧР спасателям пришлось вызволять с остановившейся канатно-кресельной дороги 36 человек. Все они зависли на высоте. Информация об этом появилась в Telegram-канале Республиканского ГУ МЧС.

Фото: МЧС КЧР МЧС КЧР

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР в 13 часов. В тот момент сильного ветра не наблюдалось.

На место выехала бригада Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы. В спасении туристов участвовало восемь специалистов.Также к ним присоединились пятеро сотрудников Домбайского поисково-спасательного подразделения КЧ ПСО МЧС России и оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона