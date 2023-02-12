В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
46 минут назад

Волонтеры из Башкирии спасли из-под завалов в Турции семью из трех человек

Газета.Ru

Волонтеры из Башкирии нашли под завалами в Турции семью из трех человек. Об этом сообщается на странице госкомитета республики по ЧС «ВКонтакте».

Волонтеры из Башкирии спасли из-под завалов в Турции семью из трех человек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сообщении отмечается, что с момента трагедии в Турции прошло уже шесть дней, однако спасатели не теряют надежды на спасение живых людей.

Как уточняет госкомитет, при разборе завалов добровольцы услышали голоса. Сначала были обнаружены мужчина и 14-летний ребенок, а некоторое время спустя также была найдена женщина. Пострадавших передали медикам для дальнейшего оказания помощи.

Ранее посольство РФ в Анкаре сообщало, что Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции. По информации дипведомства, Министерство обороны и Министерство чрезвычайных ситуаций организовали отправку трех бортов с 500 палатками, 9000 спальными мешками и теплоизоляционными ковриками, а также 19 тоннами продовольствия.

6 февраля в Турции произошло несколько разрушительных землетрясений, затем, по данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), последовал 1891 афтершок. В результате число погибших в стране превысило 24 тысячи.

Происшествия,землетрясение,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители