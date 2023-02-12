Волонтеры из Башкирии спасли из-под завалов в Турции семью из трех человек

Волонтеры из Башкирии нашли под завалами в Турции семью из трех человек. Об этом сообщается на странице госкомитета республики по ЧС «ВКонтакте».

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В сообщении отмечается, что с момента трагедии в Турции прошло уже шесть дней, однако спасатели не теряют надежды на спасение живых людей.

Как уточняет госкомитет, при разборе завалов добровольцы услышали голоса. Сначала были обнаружены мужчина и 14-летний ребенок, а некоторое время спустя также была найдена женщина. Пострадавших передали медикам для дальнейшего оказания помощи.

Ранее посольство РФ в Анкаре сообщало, что Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции. По информации дипведомства, Министерство обороны и Министерство чрезвычайных ситуаций организовали отправку трех бортов с 500 палатками, 9000 спальными мешками и теплоизоляционными ковриками, а также 19 тоннами продовольствия.