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1 час назад

В российском регионе задержали мужчину за поджог военкомата

Lenta.ruиещё 3

На Дальнем Востоке задержали 29-летнего диверсанта, поджегшего военкома. О происшествии в российском регионе в воскресенье, 12 февраля, сообщает Telegram-канал SHOT.

В российском регионе задержали мужчину за поджог военкомата
Фото: ShutterstockShutterstock

По данным канала, фигурант бросил коктейль Молотова в окно амурского комиссариата. Он хотел сжечь архив, но не смог. Из-за инцидента пострадала только техническая аппаратура.

Отмечается, что мужчина уже был судим ранее за сбыт запрещенных веществ, проникновение в чужой дом и кражу паспорта у подруги. Сейчас он признал вину, но не рассказал о мотивах преступления.

Ранее стало известно, что суд в ХМАО приговорил мужчину к 12 годам колонии по статье «Теракт» за поджог военкомата

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