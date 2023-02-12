Москвич сбежал в Таиланд после ссоры с женой и исчез

Молодая москвичка разыскивает мужа, который уехал в Таиланд после незначительной ссоры на Новый год. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что конфликт между супругами произошел в новогодние праздники. Дмитрий и Светлана планировали поездку в Геленджик, но отдых откладывался из-за того, что у женщины была большая загрузка на работе.

В итоге, 6 января мужчина рассердился, приобрел билеты на Пхукет и отправился в путешествие. Об его отъезде жена узнала, только когда вечером вернулась с работы.

По данным канала, супругам удалось примириться. Муж регулярно присылал фотографии с острова и обещал вернуться 28 января. Но не прилетел и перестал выходить на связь.

Светлана начала активно разыскивать пропавшего супруга. Опубликовала объявления в группах поиска. Через некоторое время ей сообщили, что муж якобы задержан полицией за кражу и даже прислали копию его паспорта.