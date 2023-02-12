53-летний россиянин избил приятеля обухом по голове и зарезал его

В Рязанской области суд рассмотрит дело 53-летнего местного жителя об убийстве мужчины. Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным ведомства, 21 октября 2022 года пьяный фигурант поссорился с приятелем. Он взял обух топора и избил им по голове оппонента, а затем зарезал его. Обвиняемый отвез тело на автомобиле в поле и оставил.