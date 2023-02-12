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12 минут назад

53-летний россиянин избил приятеля обухом по голове и зарезал его

Lenta.ru

В Рязанской области суд рассмотрит дело 53-летнего местного жителя об убийстве мужчины. Об этом в воскресенье, 12 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

53-летний россиянин избил приятеля обухом по голове и зарезал его
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, 21 октября 2022 года пьяный фигурант поссорился с приятелем. Он взял обух топора и избил им по голове оппонента, а затем зарезал его. Обвиняемый отвез тело на автомобиле в поле и оставил.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас россиянин находится в СИЗО.

Ранее стало известно, в Татарстане 34-летнего уголовника задержали за убийство друга ножом.

Происшествия,Следственный комитет,
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