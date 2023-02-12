Россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции

Группа россиян, проживавших и работавших в Турции, в воскресенье, 12 февраля, вылетела в Россию из аэропорта Аданы. Об этом пишет в своем официальном Telegram-канале посольство РФ в Анкаре.

Отмечается, что российские граждане проживали на юго-востоке страны, в непосредственной близости от зоны землетрясения.

Сбор и отправку 39 соотечественников организовали сотрудники дипмиссии, самолет предоставила госкорпорация «Росатом», говорится в сообщении посольства.