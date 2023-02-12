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1 час назад

Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали группу россиян

Илья Родин

Группа россиян, проживавших и работавших в Турции, в воскресенье, 12 февраля, вылетела в Россию из аэропорта Аданы. Об этом пишет в своем официальном Telegram-канале посольство РФ в Анкаре.

Россиян эвакуировали из зоны землетрясения в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что российские граждане проживали на юго-востоке страны, в непосредственной близости от зоны землетрясения.

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Сбор и отправку 39 соотечественников организовали сотрудники дипмиссии, самолет предоставила госкорпорация «Росатом», говорится в сообщении посольства.

Дипломаты рассказали также, что Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с гуманитарным грузом, предназначенным для помощи турецким гражданам, пострадавшим в результате мощнейшей природной катастрофы, затронувшей макрорегион 6 февраля 2023 года.

Происшествия,землетрясение,Росатом,
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