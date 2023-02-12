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13 минут назад

В Харьковской области заявили о повреждении здания Нацполиции

Газета.Ru

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в Волчанске повреждено здание Нацполиции. Об этом он сообщали в своем Telegram-канале.

В Харьковской области заявили о повреждении здания Нацполиции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, также повреждения получило и один из заводов в Харькове, произошел большой пожар. Также ночью был поврежден объект инфраструктуры.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и подконтрольных Киеву районах Запорожской области. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак заявил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что воздушную тревогу, которую объявляли в субботу, 11 февраля, в трех областях Украины, уже отменили. Речь шла о Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Сейчас на Украине идет специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Происшествия,Сергей Лысак,Олег Синегубов,Владимир Путин,
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