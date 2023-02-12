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31 минуту назад

В Грузии произошло два землетрясения

Илья Родин

В Грузии специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 4.4 и 3.6. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Грузия - Новости».

В Грузии произошло два землетрясения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что первые толчки были зафиксированы на курорте Бахмаро в 12:07 по местному времени. Очаг находился на глубине в 6 км.

Повторные толчки наблюдались в 12:21 в селе Гоми, в 5 км от города Озургети. Очаг - на глубине в 5 км.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов

Ранее сообщалось, что в субботу, 11 февраля, в Грузии были зафиксированы толчки магнитудой 4.3.

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Оно разрушило ряд населенных пунктов, привело к гибели свыше 20 тыс. человек. После него наблюдалось большое количество афтершоков.

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