В Грузии произошло два землетрясения

В Грузии специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 4.4 и 3.6. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Грузия - Новости».

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Отмечается, что первые толчки были зафиксированы на курорте Бахмаро в 12:07 по местному времени. Очаг находился на глубине в 6 км.

Повторные толчки наблюдались в 12:21 в селе Гоми, в 5 км от города Озургети. Очаг - на глубине в 5 км.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что в субботу, 11 февраля, в Грузии были зафиксированы толчки магнитудой 4.3.