В Грузии произошло два землетрясения

В Грузии специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 4.4 и 3.6. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Грузия - Новости».
Отмечается, что первые толчки были зафиксированы на курорте Бахмаро в 12:07 по местному времени. Очаг находился на глубине в 6 км.
Повторные толчки наблюдались в 12:21 в селе Гоми, в 5 км от города Озургети. Очаг - на глубине в 5 км.
Данных о жертвах и разрушениях пока нет.
Ранее сообщалось, что в субботу, 11 февраля, в Грузии были зафиксированы толчки магнитудой 4.3.
Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Оно разрушило ряд населенных пунктов, привело к гибели свыше 20 тыс. человек. После него наблюдалось большое количество афтершоков.