В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов

Мустафу Сарыгуля (35 лет) достали из-под завалов шестиэтажного здания в Хатае. Он пролежал под обломками здания 149 часов или чуть более 6 суток.
Мустафу извлекли турецкие спасатели, которым помогали военные и коллеги из Румынии. Операция по спасению длилась 5 часов. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.
В минувший понедельник в Турции и Сирии произошли два землетрясения магнитудой 7,7 баллов и 7,6 баллов.
На утро, 12 февраля, общее число жертв в двух странах превысило 28 тысяч человек.