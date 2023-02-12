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33 минуты назад

В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов

Майк Габриелян

В Турции мужчина пролежал под завалами 6 суток и был спасен. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В Турции мужчину спасли из-под завалов спустя 149 часов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мустафу Сарыгуля (35 лет) достали из-под завалов шестиэтажного здания в Хатае. Он пролежал под обломками здания 149 часов или чуть более 6 суток.

Мустафу извлекли турецкие спасатели, которым помогали военные и коллеги из Румынии. Операция по спасению длилась 5 часов. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам.

В минувший понедельник в Турции и Сирии произошли два землетрясения магнитудой 7,7 баллов и 7,6 баллов.

На утро, 12 февраля, общее число жертв в двух странах превысило 28 тысяч человек.

Происшествия,землетрясение,
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