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9 минут назад

На Сахалине начали масштабную поисковую операцию трех человек

Елена Прошина

На Сахалине пропали три жителя Углегорска, в их поисках задействован вертолет. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра муниципалитета Федор Филин в своем Telegram-канале, передает News.ru.

На Сахалине начали масштабную поисковую операцию трех человек
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что жители Углегорска затерялись где-то в районе мыса Ламанон. Накануне они отправились туда на снегоходах и до сих пор не вернулись домой. Очевидцы сообщают, что следы группы прерываются неподалеку от обрыва. Среди пропавших был 15-летний подросток.

«Особую тревогу вызывает, что среди пропавших есть пятнадцатилетний ребенок. В район поиска направился вертолет МЧС России, чтобы обследовать территорию с воздуха», — указал мэр.

Он добавил, что поиски продолжались всю ночь, но никто из пропавших пока так и не был найден. На борту поискового вертолета находится отряд спасателей, которые высадятся в труднодоступной местности и продолжат поиски на лыжах. Также жителей Углегорска разыскивают восемь волонтеров на шести снегоходах.

Происшествия,МЧС России,
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