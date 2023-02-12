На Сахалине начали масштабную поисковую операцию трех человек

На Сахалине пропали три жителя Углегорска, в их поисках задействован вертолет. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра муниципалитета Федор Филин в своем Telegram-канале, передает News.ru.

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Он рассказал, что жители Углегорска затерялись где-то в районе мыса Ламанон. Накануне они отправились туда на снегоходах и до сих пор не вернулись домой. Очевидцы сообщают, что следы группы прерываются неподалеку от обрыва. Среди пропавших был 15-летний подросток.

«Особую тревогу вызывает, что среди пропавших есть пятнадцатилетний ребенок. В район поиска направился вертолет МЧС России, чтобы обследовать территорию с воздуха», — указал мэр.