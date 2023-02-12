Anadolu: девочку-подростка спасли в Турции спустя 145 часов после землетрясения

Тринадцатилетнюю девочку спасли из-под завалов в турецкой провинции Адыяман спустя 145 часов после землетрясения, сообщает Anadolu.

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По данным агентства, в операции по спасению 13-летней Ханым Гюллю принимали участие бригады пожарных из провинции Чанкыры в центральной части Турции. Девочке оказали первую помощь и направили в больницу города Диярбакыр.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи.

Ранения получили более 80 тыс. человек. Из пострадавших от землетрясения регионов эвакуированы более 92 тыс. человек.

Также сообщалось, что службы безопасности Турции разыскивают свыше 100 подозреваемых в нарушении правил строительства сооружений, обрушившихся из-за сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны.

Согласно данным правоохранительных органов, одного из них уже арестовали, в отношении 113 вынесли постановления о задержании.