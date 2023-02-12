В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
28 минут назад

Anadolu: девочку-подростка спасли в Турции спустя 145 часов после землетрясения

Газета.Ruиещё 9

Тринадцатилетнюю девочку спасли из-под завалов в турецкой провинции Адыяман спустя 145 часов после землетрясения, сообщает Anadolu.

Anadolu: девочку-подростка спасли в Турции спустя 145 часов после землетрясения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным агентства, в операции по спасению 13-летней Ханым Гюллю принимали участие бригады пожарных из провинции Чанкыры в центральной части Турции. Девочке оказали первую помощь и направили в больницу города Диярбакыр.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи.

Ранения получили более 80 тыс. человек. Из пострадавших от землетрясения регионов эвакуированы более 92 тыс. человек.

Также сообщалось, что службы безопасности Турции разыскивают свыше 100 подозреваемых в нарушении правил строительства сооружений, обрушившихся из-за сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны.

Согласно данным правоохранительных органов, одного из них уже арестовали, в отношении 113 вынесли постановления о задержании.

Помимо того, турецкие службы безопасности арестовали как минимум 98 подозреваемых по обвинению в мародерстве и грабежах поврежденных зданий после разрушительных землетрясений, потрясших страну.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители