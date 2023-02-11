Молния ударила в статую Христа в Рио-де-Жанейро

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в Рио-де-Жанейро началась кампания по сбору средств на сохранение статуи Христа-Искупителя. Издание отмечает, что спад в экономике страны отразился и на возможностях по ее техническому обслуживанию. При этом сообщалось, что церковь тратит около $889 тыс. в год на поддержание статуи, которую часто повреждают удары молнии, а также еще несколько тысяч долларов на заработные платы и социальные проекты.