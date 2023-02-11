Автотрап повредил самолет в аэропорту Самары

В аэропорту Самары автотрап повредил обшивку пассажирского Боинга -737, готовящегося вылететь в Москву . Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура .

«При подгоне автотрапа к задней двери воздушного судна Боинг-737 (бортовой номер RA-73294), готовящегося к вылету по маршруту Самара - Москва (рейс № 423), произошло повреждение обшивки воздушного судна», - сказано в сообщении прокуратуры.

Пассажиров высадили, самолет отправили на стоянку для ожидания техников. На рейс зарегистрировались 160 человек. Теперь они ожидают резервный борт в аэропорту. В авиакомпании «Победа» им обещали оказать «услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами».