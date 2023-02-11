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53 минуты назад

Автотрап повредил самолет в аэропорту Самары

Елена Прошина

В аэропорту Самары автотрап повредил обшивку пассажирского Боинга -737, готовящегося вылететь в Москву. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Автотрап повредил самолет в аэропорту Самары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в субботу, около 11.50 (мск).

«При подгоне автотрапа к задней двери воздушного судна Боинг-737 (бортовой номер RA-73294), готовящегося к вылету по маршруту Самара - Москва (рейс № 423), произошло повреждение обшивки воздушного судна», - сказано в сообщении прокуратуры.

Пассажиров высадили, самолет отправили на стоянку для ожидания техников. На рейс зарегистрировались 160 человек. Теперь они ожидают резервный борт в аэропорту. В авиакомпании «Победа» им обещали оказать «услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами».

Транспортная прокуратура начала проверку.

Накануне пассажирский автобус врезался в Airbus A321 в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

Происшествия,Авиакомпания "Победа",
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