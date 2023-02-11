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41 минуту назад

В Астрахани произошло массовое отключение электроэнергии и холодного водоснабжения

ТАССиещё 1

Подача холодного водоснабжения в левобережную часть Астрахани, где проживает большая часть населения города, приостановлена в субботу из-за временного отключения электричества в связи с аварией. Электричество уже частично восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

В Астрахани произошло массовое отключение света и воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По ряду адресов водоснабжение отсутствует. Сейчас подача электроэнергии частично возобновлена, левобережные очистные сооружения выходят на штатный режим работы. В ближайшее время подача воды и электроэнергии абонентам левобережной части Астрахани будет полностью восстановлена", - сказали в мэрии.

Временное отключение электроэнергии с 13:25 мск, причину которого энергетики не озвучили, привело к остановке работы левобережных очистных сооружений водозабора, снижению давления на водопроводных сетях трех районов Астрахани: Кировского, Советского и Ленинского.

В Астрахани проживает 450 тыс. человек, из них около 400 тыс. - на левом берегу реки Волги.

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