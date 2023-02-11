СБУ заочно предъявила обвинения главе СК РФ по двум статьям

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В пресс-службе рассказали, что Бастрыкин обвиняется в оправдании действий России на Украине, а также в якобы совершении умышленных действий в целях изменения границ страны.

Ранее сообщалось, что СБУ выдвинула обвинения против крупных российских военачальников, а также главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.