СБУ заочно предъявила обвинения главе СК РФ по двум статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения по двум статьям главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе рассказали, что Бастрыкин обвиняется в оправдании действий России на Украине, а также в якобы совершении умышленных действий в целях изменения границ страны.
Ранее сообщалось, что СБУ выдвинула обвинения против крупных российских военачальников, а также главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.
Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием со стороны украинского ведомства.