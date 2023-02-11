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39 минут назад

СБУ заочно предъявила обвинения главе СК РФ Бастрыкину по двум статьям

Илья Родин

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения по двум статьям главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СБУ заочно предъявила обвинения главе СК РФ по двум статьям
Фото: СК РФСК РФ

В пресс-службе рассказали, что Бастрыкин обвиняется в оправдании действий России на Украине, а также в якобы совершении умышленных действий в целях изменения границ страны.

Ранее сообщалось, что СБУ выдвинула обвинения против крупных российских военачальников, а также главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова

Александр Бастрыкин, в свою очередь, поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием со стороны украинского ведомства.

Происшествия,Эльвира Набиуллина,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,Банк России,СБУ,
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