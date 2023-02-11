После обрушения здания в Турции арестовали 8 человек

Из-за обрушения зданий при землетрясениях в Турции арестованы восемь человек. Следствие считает их виновными в строительных дефектах домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Habertürk.

«В Шанлыурфе были арестованы 8 подозреваемых», - говорится в сообщении.

Отмечается, что им инкриминируют «строительные дефекты и действия по срезанию колонн». Недостатки обнаружили в зданиях, обрушившихся после землетрясения. Конкретные лица и должности пока не называются.

В Турции и Сирии 6 февраля произошли два сильнейших землетрясения. Погибло свыше 20 тысяч человек.