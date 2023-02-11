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33 минуты назад

В Турции из-под завалов спасли двухлетнюю девочку на шестой день после землетрясений

ТАСС

Спасатели в Турции вытащили в субботу из-под завалов двухлетнюю девочку на юго-востоке страны спустя 122 часа после обрушения здания в результате землетрясений. Об этом сообщает телеканал TRT.

Сотрудники жандармерии, участвующие в поисково-спасательных операциях, услышали голос ребенка под завалом одного из домов по улице Гюнеш в городе Антакья. После нескольких часов работ спасателям удалось вытащить девочку.

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Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Согласно последним данным, число жертв удара стихии на юго-востоке Турции возросло до 20 665, получивших травмы - до 80 088.

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