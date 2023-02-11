Спасатели в Турции вытащили в субботу из-под завалов двухлетнюю девочку на юго-востоке страны спустя 122 часа после обрушения здания в результате землетрясений. Об этом сообщает телеканал TRT.

Сотрудники жандармерии, участвующие в поисково-спасательных операциях, услышали голос ребенка под завалом одного из домов по улице Гюнеш в городе Антакья. После нескольких часов работ спасателям удалось вытащить девочку.