Спасатели в Турции вытащили в субботу из-под завалов двухлетнюю девочку на юго-востоке страны спустя 122 часа после обрушения здания в результате землетрясений. Об этом сообщает телеканал TRT.
Сотрудники жандармерии, участвующие в поисково-спасательных операциях, услышали голос ребенка под завалом одного из домов по улице Гюнеш в городе Антакья. После нескольких часов работ спасателям удалось вытащить девочку.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Согласно последним данным, число жертв удара стихии на юго-востоке Турции возросло до 20 665, получивших травмы - до 80 088.