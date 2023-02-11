Землетрясения в Турции сравнили со взрывом 500 атомных бомб

Землетрясения, разрушившие многие регионы Турции, были эквивалентны взрыву 500 атомных бомб. Такие данные привел представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар, передает РИА Новости.

«Мы столкнулись с катастрофой, намного превосходящей то, что мы предполагали», - сказал Татар.

По его словам, сейчас ученые и спасатели анализируют два землетрясения, произошедшие 6 февраля. Первое длилось 65 секунд, а второе - 45 секунд.

Пострадавшие районы трясло приблизительно 2 минуты, подземная стихия произвела огромный разрушительный эффект.

Утром 6 февраля в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Погибло свыше 20 тысяч человек. Толчки разрушили и населенные пункты в Сирии, где также погибло множество людей.