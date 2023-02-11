Москвич заявил на попутчика, который в поезде критиковал ВС РФ

В поезде Севастополь — Москва мужчина осудил СВО, о чем его попутчик сообщил сотрудникам правоохранительных органов, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

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58-летний Владимир Костин, проживающий в районе Нагатинский Затон в Москве, ехал из Севастополя в столицу в купе. Там он встретил мужчину, который заговорил с ним о политике. Попутчик раскритиковал ВС РФ, а также негативно высказался о России. В Краснодаре мужчина вышел.

Москвич обратился к сотрудникам правоохранительных органов и рассказал о попутчике. Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 50-летний житель Симферополя, который сейчас находится в Турции. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.