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1 час назад

Москвич заявил на попутчика, который в поезде критиковал ВС РФ и плохо отзывался о России

Газета.Ru

В поезде СевастопольМосква мужчина осудил СВО, о чем его попутчик сообщил сотрудникам правоохранительных органов, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

Москвич заявил на попутчика, который в поезде критиковал ВС РФ
Фото: ТАССТАСС

58-летний Владимир Костин, проживающий в районе Нагатинский Затон в Москве, ехал из Севастополя в столицу в купе. Там он встретил мужчину, который заговорил с ним о политике. Попутчик раскритиковал ВС РФ, а также негативно высказался о России. В Краснодаре мужчина вышел.

Москвич обратился к сотрудникам правоохранительных органов и рассказал о попутчике. Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 50-летний житель Симферополя, который сейчас находится в Турции. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее в Свердловской области осужденный по статье о дискредитации Вооруженных сил России преподаватель Артем Изгагин записал извинение перед российскими солдатами.

Происшествия,Владимир Костин,Верховный суд,
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