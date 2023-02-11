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55 минут назад

В московском баре произошла массовая драка

Елена Прошина

В интернете опубликовали видео массовой драки в ночном баре «Хмель и солод» в Северном Бутово. Один из участников получил серьезные травмы: его нокаутировали пивной кружкой через секунду после того как он сам ударил оппонента. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что конфликт разгорался постепенно. В какой-то момент звучит фраза «Что ты сказал?», но затем молодые люди примиряются и даже братаются. Через несколько минут у столика вновь вспыхивает ссора. Мужчина поднимается из-за стола и бьет оппонента в лицо, отчего тот валится на землю.

Однако товарищ упавшего внимательно наблюдал за происходящим. Он решил отомстить и с размаху пивной кружкой ударил в челюсть инициатора драки. Удар был такой силы, что пострадавший не смог сразу встать и обрести равновесие. На видео слышно, как «мастер стаканного боя» объясняет свой поступок тем, что обидели «моего брата».

Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

Получившему удар пивной кружкой пришлось обращаться в больницу. Его обидчика сейчас разыскивает полиция.

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