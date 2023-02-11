Питбуль напал на первоклассницу в Петербурге

В Санкт-Петербурге во время выгула питбуль по кличке Бес набросился на ребенка. У девочки сильно повреждено лицо, сообщает РЕН ТВ.

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Вечером 10 февраля 2023 года мужчина выгуливал своего питбуля во дворе дома жилого дома, расположенного на улице Пионерстроя в Санкт-Петербурге. По неизвестной причине владелец снял с собаки намордник и поводок, после чего Бес напал на первоклассницу.

Потерпевшей потребовалась экстренная госпитализация. Бригада скорой помощи в тяжелом состоянии доставила девочку в больницу. Медики диагностировали у нее множественные укушенные раны лица, а также повреждения костей лицевого скелета.

Уточняется, что в отношении хозяина питбуля заведено дело об административном правонарушении.