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1 час назад

В Санкт-Петербурге питбуль Бес напал на первоклассницу и изуродовал ей лицо

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге во время выгула питбуль по кличке Бес набросился на ребенка. У девочки сильно повреждено лицо, сообщает РЕН ТВ.

Питбуль напал на первоклассницу в Петербурге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вечером 10 февраля 2023 года мужчина выгуливал своего питбуля во дворе дома жилого дома, расположенного на улице Пионерстроя в Санкт-Петербурге. По неизвестной причине владелец снял с собаки намордник и поводок, после чего Бес напал на первоклассницу.

Потерпевшей потребовалась экстренная госпитализация. Бригада скорой помощи в тяжелом состоянии доставила девочку в больницу. Медики диагностировали у нее множественные укушенные раны лица, а также повреждения костей лицевого скелета.

Уточняется, что в отношении хозяина питбуля заведено дело об административном правонарушении.

Ранее в Югре на 13-летнего подростка в третий раз напала стая бродячих собак. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь и сделали прививки.

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