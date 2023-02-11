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42 минуты назад

В Сети появились кадры гигантских разломов в земле после землетрясения в Турции

Вечерняя Москва

В Сети появились кадры, на которых видны огромные разломы, которые остались после землетрясения в Турции.

Уточняется, что один их разломов разделил на две части оливковое поле, а его глубина составила примерно 30 метров, ширина — около 200.

По последним данным землетрясение в Турции унесло жизни 20 665 человек, еще 80 088 граждан получили ранения.

Специалисты МЧС России, устраняющие последствия землетрясения в Турции, извлекли из-под завалов за время своей работы более 40 тысяч человек. Также в операции по ликвидации катастрофы принимает участие 23 иностранных отряда. Всего в устранении последствий катаклизма принимает участие 61 страна.

В Турции назвали число жертв землетрясения

Землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природного катаклизма 1939 года, унесшего жизни 32 тысяч человек. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года, когда погибло 17 480 граждан, а пострадал 23 781.

До этого стало известно, что спасатели нашли тело матери четырехлетней девочки, которую отец спас от смерти под завалами при помощи своих объятий. Мужчина на протяжении 35 часов закрывал собой дочь от обломков, однако из-за этого сам был серьезно ранен.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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