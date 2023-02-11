В Сети появились кадры, на которых видны огромные разломы, которые остались после землетрясения в Турции.

Уточняется, что один их разломов разделил на две части оливковое поле, а его глубина составила примерно 30 метров, ширина — около 200.

По последним данным землетрясение в Турции унесло жизни 20 665 человек, еще 80 088 граждан получили ранения.

Специалисты МЧС России, устраняющие последствия землетрясения в Турции, извлекли из-под завалов за время своей работы более 40 тысяч человек. Также в операции по ликвидации катастрофы принимает участие 23 иностранных отряда. Всего в устранении последствий катаклизма принимает участие 61 страна.

Землетрясение в Турции стало самым разрушительным в истории страны после природного катаклизма 1939 года, унесшего жизни 32 тысяч человек. Раньше таковой считалась трагедия 1999 года, когда погибло 17 480 граждан, а пострадал 23 781.