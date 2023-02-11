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24 минуты назад

Во время разборов завалов в Турции спасатель нашел 4 млн фальшивых долларов

Газета.Ru

В турецкой провинции Хатай спасатель, разбиравший завалы, обнаружил сумку с четырьмя миллионами долларов. Позже было установлено, что банкноты фальшивые, сообщает A Haber.

В Турции среди завалов нашли 4 млн фальшивых долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше, в регион были направлены поисково-спасательные группы. Спасатель Мехмет Озбер Услу — уроженец турецкого города Конья — во время разборов завалов в провинции Хатай среди обломков увидел объемную сумку. Внутри лежали доллары. Сразу же после обнаружения мужчина передал сумку сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские установили, что спасатель нашел четыре миллиона долларов. Однако все банкноты оказались фальшивыми.

Ранее в МЧС России сообщили журналистам, что российские спасатели смогли достать из-под завалов в турецком Кахраманмараше, пострадавшем от разрушительного землетрясения, тела еще 12 человек.

Происшествия,МЧС России,
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