В Турции среди завалов нашли 4 млн фальшивых долларов

В турецкой провинции Хатай спасатель, разбиравший завалы, обнаружил сумку с четырьмя миллионами долларов. Позже было установлено, что банкноты фальшивые, сообщает A Haber.

После землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше, в регион были направлены поисково-спасательные группы. Спасатель Мехмет Озбер Услу — уроженец турецкого города Конья — во время разборов завалов в провинции Хатай среди обломков увидел объемную сумку. Внутри лежали доллары. Сразу же после обнаружения мужчина передал сумку сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские установили, что спасатель нашел четыре миллиона долларов. Однако все банкноты оказались фальшивыми.