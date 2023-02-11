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40 минут назад

Пациенты устроили поножовщину в петербургской больнице

Елена Прошина

Пациенты устроили поножовщину в петербургской больнице имени Боткина. Есть раненый, его поместили в отдельный бокс. Инцидент произошел ночью 10 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Пациенты устроили поножовщину в петербургской больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конфликт возник в медучреждении на Миргородской улице. Около 23 часов соседи по палате (63 и 43 года) устроили драку. 63-летний петербуржец схватил нож и несколько раз ударил в голову и шею 43-летнего жителя Волосовского района Ленобласти.

Пострадавший получил множество колото-резаных ранений рук, лица и шеи. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Ему оказали медпомощь и поместили в отдельный бокс, возле которого выставили наблюдательный пост.

В полиции намерены возбудить уголовное дело.

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