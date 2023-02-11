В российском регионе при пожаре в частном доме погибли трое детей

При пожаре в частном доме в Пестречинском районе Татарстана погибли четыре человека, трое из которых — дети. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

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Жертвами ЧП стали девочки 2010, 2015, 2017 годов рождения, а также 53-летний мужчина, рассказали в ведомстве.

В происшествии пострадали женщина и еще один ребенок, их госпитализировали.