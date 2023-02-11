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3 часа назад

В российском регионе при пожаре в частном доме погибли трое детей

Lenta.ruиещё 1

При пожаре в частном доме в Пестречинском районе Татарстана погибли четыре человека, трое из которых — дети. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В российском регионе при пожаре в частном доме погибли трое детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жертвами ЧП стали девочки 2010, 2015, 2017 годов рождения, а также 53-летний мужчина, рассказали в ведомстве.

В происшествии пострадали женщина и еще один ребенок, их госпитализировали.

Ранее в феврале сообщалось, что в квартире на улице Вешняковская на востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Уточнялось, что огонь начал распространяться с дивана. С места происшествия в больницу доставили двоих пострадавших, но медикам не удалось их спасти.

Происшествия,МЧС России,
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