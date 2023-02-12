Семью начальника Управления госэкспертизы в Башкирии подвергли пыткам

По предварительным данным, 55-летняя женщина вместе с 56-летним супругом приехали в свой дачный дом на выходные. Жена ушла к соседке, а муж был на втором этаже. В это время двое неизвестных, один из которых был вооружен ножом, проникли в дом. Они нашли хозяина, стали требовать деньги, избили его и заковали в наручники. Через какое-то время домой вернулась супруга. Злоумышленники несколько раз ударили женщину, после чего связали ее. Они требовали у пары наличные деньги, которых у потерпевших не было.