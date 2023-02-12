Семью начальника Управления госэкспертизы в Башкирии подвергли пыткам

В Уфимском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на семейную пару, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.
Днем 4 февраля 2023 года в полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Она рассказала, что на нее и ее мужа было совершено разбойное нападение.
По предварительным данным, 55-летняя женщина вместе с 56-летним супругом приехали в свой дачный дом на выходные. Жена ушла к соседке, а муж был на втором этаже. В это время двое неизвестных, один из которых был вооружен ножом, проникли в дом. Они нашли хозяина, стали требовать деньги, избили его и заковали в наручники. Через какое-то время домой вернулась супруга. Злоумышленники несколько раз ударили женщину, после чего связали ее. Они требовали у пары наличные деньги, которых у потерпевших не было.
Супруги ожидали своих друзей, которые приехали к их дому. Знакомые спугнули злоумышленников, поэтому они вылезли через заднее окно и скрылись в неизвестном направлении.
Друзья потерпевших помогли вызвать бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Мужчине потребовалась госпитализация.
Сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 44-летние жители Уфы и Ишимбая. В их отношении возбуждено уголовное дело, однако подозреваемые свою вину не признали.