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51 минуту назад

Число жертв землетрясений в Турции достигло 20 665

Москва24

В результате разрушительных землетрясений в Турции, по уточненным данным, погибли 20 665 человек, еще 80 088 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции.

В Турции назвали число жертв землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"По последним данным, в 11 провинциях вследствие землетрясений погибли 20 665 человек, спасены 80 088", – говорится в сводке.

Отмечается, что из зоны стихийного бедствия были эвакуированы 92 697 человек.

Ранее сообщалось о 20 213 погибших.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Сейсмолог предсказал место следующего масштабного землетрясения в Турции

В связи с трагедией в стране объявлен общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца.

Происшествия,землетрясение,Реджеп Эрдоган,
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