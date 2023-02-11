В Турции назвали число жертв землетрясения

В результате разрушительных землетрясений в Турции, по уточненным данным, погибли 20 665 человек, еще 80 088 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции.

"По последним данным, в 11 провинциях вследствие землетрясений погибли 20 665 человек, спасены 80 088", – говорится в сводке.

Отмечается, что из зоны стихийного бедствия были эвакуированы 92 697 человек.

Ранее сообщалось о 20 213 погибших.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.