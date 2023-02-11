Российские спасатели извлекли из-под завалов в Турции более 40 человек

"За время работы группировки МЧС России в Турции из-под завалов извлечены 44 человека, включая пять живых. За сутки из-под завалов извлечены 12 тел", - сказал собеседник агентства.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции, по последним данным, погибли около 20,7 тыс. человек, пострадали более 80 тыс.