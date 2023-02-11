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1 час назад

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Турции более 40 человек

ТАССиещё 4

Сотрудники МЧС России, ликвидирующие последствия землетрясения в Турции, извлекли за время операции из-под завалов более 40 человек.

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Турции более 40 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"За время работы группировки МЧС России в Турции из-под завалов извлечены 44 человека, включая пять живых. За сутки из-под завалов извлечены 12 тел", - сказал собеседник агентства.

Кроме российских спасателей, в стране работает 23 иностранных отряда. Всего в ликвидации последствий землетрясения принимает участие 61 страна.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции, по последним данным, погибли около 20,7 тыс. человек, пострадали более 80 тыс.

Происшествия,землетрясение,МЧС России,
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