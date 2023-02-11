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42 минуты назад

Мать почти 20 лет продержала свою дочь взаперти

Lenta.ru

В Бразилии пожилую женщину арестована по подозрению в том, что она почти 20 лет продержала взаперти свою 39-летнюю дочь. Об этом сообщает G1.

Мать почти 20 лет продержала свою дочь взаперти в Бразилии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в городе Виана, в регионе Байшада-Мараньенсе. По словам начальника полиции Карлоса Альберто Браги Диниза Нето, жертву обнаружили в импровизированном карцере со связанными руками и ногами, страдающую от голода и жажды. У ее матери, которая также находилась в доме, были явные признаки алкогольного опьянения.

Медики и соцработники отправили пострадавшую на лечение. Полиция предполагает, что мать заперла дочь под предлогом перенесенного ею психологического расстройства, начавшегося из-за потери двоих детей в юности. В результате она якобы стала агрессивной.

Мать бразильянки и ее соучастник задержаны. Полиция продолжает расследование и розыск других соучастников преступления, поскольку, как выяснилось, о ситуации было известно всем местным жителям.

Ранее сообщалось, что пара пенсионеров в Германии почти восемь лет держала внучку взаперти и не выпускала ее из дома.

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