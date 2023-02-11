В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
24 минуты назад

Геофизик дал советы россиянам после землетрясений в Турции

Елена Прошина

Турция оказалась не готова к сильному землетрясению, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Единой геофизической службы РАН, доктора технических наук Юрия Виноградова.

Геофизик дал советы россиянам после землетрясений в Турции
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что жертв стихийного бедствия могло быть меньше, если люди имели пошаговый план действий. Эксперт призвал сделать выводы властям всех сейсмоопасных стран, к которым относится и Россия. Виноградов считает, что стихийное бедствие в Турции должно стать уроком для РФ, так как менталитет россиян и турок во многом схож.

«Количество жертв можно было существенно уменьшить, если бы люди были подготовлены к сильному землетрясению, знали, как себя правильно вести при его первых признаках», — сказал геофизик.

Эксперт напомнил, что прогнозы о землетрясении появились еще несколько лет назад, речь идет о сейсмоопасной зоне.

Пострадавшие от землетрясения в Турции лишились помощи из-за Киева

Властям сейсмоопасных стран Виноградов посоветовал разработать методички с техникой безопасности при стихийных бедствиях. Он считает, что в них следует указать, что при землетрясении первый толчок — всегда не самый сильный. Второй и третий будут гораздо мощней, при этом у человека будет лишь несколько минут, чтобы принять меры безопасности и прятаться «хотя бы под кровать или в дверной проем своей квартиры».

Происшествия,Юрий Виноградов,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители