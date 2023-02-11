Геофизик дал советы россиянам после землетрясений в Турции

Турция оказалась не готова к сильному землетрясению, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Единой геофизической службы РАН, доктора технических наук Юрия Виноградова.
Он считает, что жертв стихийного бедствия могло быть меньше, если люди имели пошаговый план действий. Эксперт призвал сделать выводы властям всех сейсмоопасных стран, к которым относится и Россия. Виноградов считает, что стихийное бедствие в Турции должно стать уроком для РФ, так как менталитет россиян и турок во многом схож.
«Количество жертв можно было существенно уменьшить, если бы люди были подготовлены к сильному землетрясению, знали, как себя правильно вести при его первых признаках», — сказал геофизик.
Эксперт напомнил, что прогнозы о землетрясении появились еще несколько лет назад, речь идет о сейсмоопасной зоне.
Властям сейсмоопасных стран Виноградов посоветовал разработать методички с техникой безопасности при стихийных бедствиях. Он считает, что в них следует указать, что при землетрясении первый толчок — всегда не самый сильный. Второй и третий будут гораздо мощней, при этом у человека будет лишь несколько минут, чтобы принять меры безопасности и прятаться «хотя бы под кровать или в дверной проем своей квартиры».