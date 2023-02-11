Геофизик дал советы россиянам после землетрясений в Турции

Турция оказалась не готова к сильному землетрясению, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Единой геофизической службы РАН, доктора технических наук Юрия Виноградова.

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Он считает, что жертв стихийного бедствия могло быть меньше, если люди имели пошаговый план действий. Эксперт призвал сделать выводы властям всех сейсмоопасных стран, к которым относится и Россия. Виноградов считает, что стихийное бедствие в Турции должно стать уроком для РФ, так как менталитет россиян и турок во многом схож.

«Количество жертв можно было существенно уменьшить, если бы люди были подготовлены к сильному землетрясению, знали, как себя правильно вести при его первых признаках», — сказал геофизик.

Эксперт напомнил, что прогнозы о землетрясении появились еще несколько лет назад, речь идет о сейсмоопасной зоне.