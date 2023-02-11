Экс-член комиссии ООН указал на украинский след во взрывах газа в России

«Инструкции эти распространяются в интернете. Там пишут — вычисляйте телефоны детей в соцсетях, ведь многие там регистрируют свои аккаунты через свой телефон, звоните им, говорите, что это служба газа, что его нужно проверить, просите открыть комфорки. И все. Целый подъезд взлетел на воздух», — сказал микробиолог.