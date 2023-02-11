Экс-член комиссии ООН указал на украинский след во взрывах газа в России

К взрывам газа в российских жилых домах может иметь отношение украинское подполье, действующее на территории России, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на микробиолога, бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игоря Никулина.
Он считает, что с началом специальной военной операции резко участились взрывы газа в жилых домах в РФ. Эксперт предложил вернуть «статью за вредительство».
Никулин не исключил, что организации могут использовать детей.
«Инструкции эти распространяются в интернете. Там пишут — вычисляйте телефоны детей в соцсетях, ведь многие там регистрируют свои аккаунты через свой телефон, звоните им, говорите, что это служба газа, что его нужно проверить, просите открыть комфорки. И все. Целый подъезд взлетел на воздух», — сказал микробиолог.
Напомним, 9 февраля в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел взрыв. По предварительным данным, причиной является утечка газа. По данным областного Минздрава погибли восемь человек, 17 пострадали. Глава государства Владимир Путин поручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову оказать всестороннюю поддержку пострадавшим.