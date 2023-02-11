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31 минуту назад

Погибшую при землетрясении семью россиян похоронили в Турции

Lenta.ru

Семью россиян из четырех человек, погибшую в результате землетрясения в Турции, похоронили в этой стране. Об этом РБК рассказал брат погибшего Аталая Эрйетли Кубилай Эрйетли.

Погибшую при землетрясении семью россиян похоронили в Турции
Фото: ТАССТАСС

У погибшего было двойное гражданство: турецкое и российское. Аталаю было 32 года, его жене Ирине — 38 лет. У них двое детей четырех и двух лет. Семья жила в Москве, а в турецкий Хатай они приехали навестить родителей Аталая. При землетрясении дом, в котором россияне находились, рухнул, семья оказалась под завалами.

«К сожалению, Аталай и Ирина были с той стороны дома, где произошло обрушение. Весь вес здания пришелся на них. Мы так и не услышали их голоса», — рассказал брат погибшего.

Тела Ирины и одного из детей удалось вытащить на четвертый день вечером, на следующий день утром достали тела Аталая и второго ребенка. Они были похоронены в Хатае.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 04:17, став самым сильным с 1939 года. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 20 213, еще 80 052 человека получили ранения.

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