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22 минуты назад

В ТЦ на востоке Москвы произошел пожар

ТАССиещё 2

Пожар произошел в торговом центре на Сокольнической площади на востоке Москвы, один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

В ТЦ на востоке Москвы произошел пожар
Фото: 

"На Сокольнической площади, 9а произошло загорание в ТЦ. В настоящее время известно, в результате один пострадавший, он в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. По его словам, площадь пожара составила 8 кв. м, возгорание ликвидировано.

По данным из открытых источников, по указанному адресу расположен ТЦ "Престиж-М".

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