В ТЦ на востоке Москвы произошел пожар

"На Сокольнической площади, 9а произошло загорание в ТЦ. В настоящее время известно, в результате один пострадавший, он в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. По его словам, площадь пожара составила 8 кв. м, возгорание ликвидировано.