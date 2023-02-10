В ТЦ на востоке Москвы произошел пожар

Пожар произошел в торговом центре на Сокольнической площади на востоке Москвы, один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.
"На Сокольнической площади, 9а произошло загорание в ТЦ. В настоящее время известно, в результате один пострадавший, он в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства. По его словам, площадь пожара составила 8 кв. м, возгорание ликвидировано.
По данным из открытых источников, по указанному адресу расположен ТЦ "Престиж-М".