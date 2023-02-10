Парижанин устроил стрельбу со своего балкона

Уточняется, что мужчина успел совершить семь выстрелов в воздух, после чего полиция окружила здание. Мужчина был арестован, в ходе инцидента никто не пострадал. По имеющимся данным, задержанным оказался пожилой мужчина, который заперся в своей квартире и находился в состоянии опьянения. При этом ранее мужчина не имел проблем с законом.