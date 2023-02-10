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1 час назад

Парижанин устроил стрельбу со своего балкона

Елена Прошина

В 15-м округе Парижа мужчина открыл стрельбу со своего балкона. Об этом сообщает Parisien.

Парижанин устроил стрельбу со своего балкона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что мужчина успел совершить семь выстрелов в воздух, после чего полиция окружила здание. Мужчина был арестован, в ходе инцидента никто не пострадал. По имеющимся данным, задержанным оказался пожилой мужчина, который заперся в своей квартире и находился в состоянии опьянения. При этом ранее мужчина не имел проблем с законом.

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В мэрии 15-го округа Парижа также добавили, что в ближайших от произошедшего учебных заведениях состоялась эвакуация. Кроме того, полиция перекрыла окрестные улицы и порекомендовала горожанам воздержаться от посещения указанного района.

Ранее мужчина устроил стрельбу по окнам больницы в Сочи.

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