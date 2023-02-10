В российском регионе мужчина зарезал супругу и покончил с собой

В Дагестане 35-летний местный житель зарезал 34-летнюю жену и покончил с собой. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

По данным ведомства, утром мужчина в селе Касумкент несколько раз ударил супругу ножом, нанеся смертельные ранения. Затем он совершил самоубийство.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося в российском регионе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.