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55 минут назад

В российском регионе мужчина зарезал супругу и покончил с собой

Lenta.ru

В Дагестане 35-летний местный житель зарезал 34-летнюю жену и покончил с собой. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональной пресс-службе МВД.

В российском регионе мужчина зарезал супругу и покончил с собой
Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.comAleksander Polyakov / Globallookpress.com

По данным ведомства, утром мужчина в селе Касумкент несколько раз ударил супругу ножом, нанеся смертельные ранения. Затем он совершил самоубийство.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося в российском регионе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что в Дагестане охотник случайно подстрелил друга, перепутав его с раненым шакалом.

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