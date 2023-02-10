На границе Казахстана и России произошло землетрясение магнитудой в 4,4. Об этом свидетельствуют данные сейсмологической методической экспедиции казахстанского МЧС.

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Толчки зафиксировали в 15:35 по московскому времени. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 928 километрах на северо-восток от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине в десять километров.