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5 минут назад

Землетрясение произошло на границе Казахстана и России

Елена Прошина

На границе Казахстана и России произошло землетрясение магнитудой в 4,4. Об этом свидетельствуют данные сейсмологической методической экспедиции казахстанского МЧС.

На границе Казахстана и России произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Толчки зафиксировали в 15:35 по московскому времени. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 928 километрах на северо-восток от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине в десять километров.

Как вести себя при землетрясении: правила поведения

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 балла в Казахстане фиксировали 6 февраля. Тогда же произошло самое сильное землетрясение с 1939 года в Турции магнитудой в 7,7, которое также затронуло Сирию и Ливан. Кроме того сообщалось о толчках на Тайване. Там зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1.

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