На границе Казахстана и России произошло землетрясение магнитудой в 4,4. Об этом свидетельствуют данные сейсмологической методической экспедиции казахстанского МЧС.
Толчки зафиксировали в 15:35 по московскому времени. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 928 километрах на северо-восток от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине в десять километров.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 балла в Казахстане фиксировали 6 февраля. Тогда же произошло самое сильное землетрясение с 1939 года в Турции магнитудой в 7,7, которое также затронуло Сирию и Ливан. Кроме того сообщалось о толчках на Тайване. Там зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1.