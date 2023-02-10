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1 час назад

Россиянин гулял по парку и обнаружил обгоревшее тело женщины

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге местный житель нашел обгоревшее тело женщины. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает «Фонтанка».

Россиянин гулял по парку и обнаружил обгоревшее тело женщины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, гражданин гулял утром на пешеходной дорожке в парке. Недалеко от Красного пруда в Петродворцовом районе он обнаружил погибшую. Предполагается, что ей около 50 лет. Эксперты установили, что ее тело было обожжено.

В настоящее время силовики устанавливают личность жертвы.

Ранее стало известно, что в Петербурге предъявили обвинения мужчине, обварившему кипятком женщину и оставившему ее тело на лестничной клетке.

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