Учитель российской школы заставил детей есть бумагу на уроке и попал на видео

Учитель одной из школ города Тольятти во время урока заставил детей есть бумагу. Инцидент попал на видео, которое выложил паблик «Черное Белое ТОЛЬЯТТИ» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как педагог подходит к парте, за которой сидят двое мальчиков.

«Рот открыл быстро!» — приказывает учитель одному из школьников и засовывает ему в рот бумагу.

Следующим на очереди стал его сосед, после чего мужчина переместился к соседней парте и повторил действия.

«Двоечники», — заявил он, возвращаясь к доске.

Причина поступка россиянина пока неизвестна. Автор поста утверждает, что все произошло в школе №62. Он обратился к администрации города с просьбой обратить внимание на инцидент. В комментариях также появилось сообщение от Муниципального центра управления Тольятти, из которого следует, что местный департамент образования начал проверку по факту произошедшего.