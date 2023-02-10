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13 минут назад

Учитель российской школы заставил детей есть бумагу на уроке и попал на видео

Lenta.ru

Учитель одной из школ города Тольятти во время урока заставил детей есть бумагу. Инцидент попал на видео, которое выложил паблик «Черное Белое ТОЛЬЯТТИ» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как педагог подходит к парте, за которой сидят двое мальчиков.

«Рот открыл быстро!» — приказывает учитель одному из школьников и засовывает ему в рот бумагу.

Следующим на очереди стал его сосед, после чего мужчина переместился к соседней парте и повторил действия.

«Двоечники», — заявил он, возвращаясь к доске.

Причина поступка россиянина пока неизвестна. Автор поста утверждает, что все произошло в школе №62. Он обратился к администрации города с просьбой обратить внимание на инцидент. В комментариях также появилось сообщение от Муниципального центра управления Тольятти, из которого следует, что местный департамент образования начал проверку по факту произошедшего.

Ранее в Усть-Лабинске Краснодарского края учитель во время урока выпорол двух школьников. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как преподаватель командует одному из подопечных повернуться к нему спиной и перед всем классом наносит ребенку несколько ударов ремнем. От каждого удара мальчик вскрикивает.

Происшествия,Видео,
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