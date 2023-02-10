Мужчина выжил после падения под поезд на станции метро "Кузнецкий мост"

Пассажир упал на жесткий путь под прибывающий поезд на станции метро "Кузнецкий мост" фиолетовой ветки столичной подземки. Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, мужчина жив.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщили, что на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека, упавшего на пути. Позже там сообщили, что движение вводится в график.