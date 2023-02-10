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29 минут назад

Мужчина выжил после падения под поезд на станции метро "Кузнецкий мост"

ТАСС

Пассажир упал на жесткий путь под прибывающий поезд на станции метро "Кузнецкий мост" фиолетовой ветки столичной подземки. Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, мужчина жив.

Мужчина выжил после падения под поезд на станции метро "Кузнецкий мост"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность спасенного, ожидается прибытие медиков.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщили, что на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека, упавшего на пути. Позже там сообщили, что движение вводится в график.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт падения человека.

"Проводится проверка, выясняются обстоятельства", - сказали в главке.

Происшествия,МВД России,
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