Второй западный окружной военный суд 10 февраля ужесточил с пяти с половиной до семи лет колонии строгого режима приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который избил офицера в подмосковном парке «Патриот», передает РИА Новости. Подсудимый участвовал в заседании суда посредством видеосвязи.

Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда от изменить. Усилить наказание, назначенное Лешкову по части 3 статьи 334 УК РФ «Насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации», до семи лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима, — огласил приговор судья.

11 января Одинцовский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному Александру Лешкову. Его признали виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации. Адвокат мужчины назвал судебный процесс показухой. Сторона обвинения, по его словам, не скрывала свою жесткую позицию.