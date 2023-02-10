В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
38 минут назад

Суд ужесточил приговор мобилизованному, который избил офицера

News.ru

Второй западный окружной военный суд 10 февраля ужесточил с пяти с половиной до семи лет колонии строгого режима приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который избил офицера в подмосковном парке «Патриот», передает РИА Новости. Подсудимый участвовал в заседании суда посредством видеосвязи.

Приговор Одинцовского гарнизонного военного суда от изменить. Усилить наказание, назначенное Лешкову по части 3 статьи 334 УК РФ «Насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации», до семи лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима, — огласил приговор судья.

11 января Одинцовский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному Александру Лешкову. Его признали виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации. Адвокат мужчины назвал судебный процесс показухой. Сторона обвинения, по его словам, не скрывала свою жесткую позицию.

Инцидент произошел осенью, видео произошедшего в «Патриоте» широко разошлось по соцсетям. На кадрах офицера обступила толпа солдат, от имени которых выступал Лешков, в грубой форме обвинявший командование в отсутствии должных подготовки и обмундирования для личного состава. При этом он с одобрения сослуживцев оскорблял подполковника, угрожал ему и даже вступил в потасовку.

Происшествия,Видео,Александр Лешков,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители